С начала года более полутора тысяч семей в СЗАО стали новоселами

Более 1,6 тысячи семей Северо-Западного округа получили новое жилье по реновации с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительств Владимир Ефимов.
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