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Царьград

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Педиатр Селютина: 5 признаков, что ребенку нужен психолог

Педиатр Селютина: 5 признаков, что ребенку нужен психолог

Педиатр Татьяна Селютина объяснила, в каких случаях родителям стоит обратиться с ребёнком к психологу, и посоветовала сначала спокойно поговорить с ним, не предъявляя претензий.

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