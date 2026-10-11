Педиатр Селютина: 5 признаков, что ребенку нужен психолог

Педиатр Татьяна Селютина объяснила, в каких случаях родителям стоит обратиться с ребёнком к психологу, и посоветовала сначала спокойно поговорить с ним, не предъявляя претензий.
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