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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Праздничный стол на Масленицу обойдётся в 1500 рублей

Праздничный стол на Масленицу обойдётся в 1500 рублей 🧮🧮🧮 При подсчёте специалисты учитывали цены на блины, икру, сливочное масло, сметану, мёд, хлеб, полукопчёную колбасу, сыр и водку.

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