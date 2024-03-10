Праздничный стол на Масленицу обойдётся в 1500 рублей 🧮🧮🧮 При подсчёте специалисты учитывали цены на блины, икру, сливочное масло, сметану, мёд, хлеб, полукопчёную колбасу, сыр и водку.
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Праздничный стол на Масленицу обойдётся в 1500 рублей 🧮🧮🧮 При подсчёте специалисты учитывали цены на блины, икру, сливочное масло, сметану, мёд, хлеб, полукопчёную колбасу, сыр и водку.