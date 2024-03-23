ПК-версия Horizon Forbidden West лучше работает на AMD, чем на Nvidia Horizon Forbidden West вышла на PC ...

ПК-версия Horizon Forbidden West лучше работает на AMD, чем на NvidiaHorizon Forbidden West вышла на PC на этой неделе, поэтому вполне логично, что энтузиасты аппаратного обеспечения поспешили оценить производительность игры.
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