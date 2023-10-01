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В Москве с поддельным удостоверением прокуратуры задержали известного киберсквоттера

В Москве с поддельным удостоверением прокуратуры задержали известного киберсквоттера

При виде полицейских гражданин попытался скрыться, поэтому у него попросили документы.В Москве на улице Клары Цеткин задержали известного киберсквоттера, который при виде полицейских попытался скрыться, а затем предъявил поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, сообщает тг-канал SHOT.

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