В Москве с поддельным удостоверением прокуратуры задержали известного киберсквоттера

При виде полицейских гражданин попытался скрыться, поэтому у него попросили документы.В Москве на улице Клары Цеткин задержали известного киберсквоттера, который при виде полицейских попытался скрыться, а затем предъявил поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, сообщает тг-канал SHOT.