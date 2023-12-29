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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич оформил трипл-дабл при 11 из 11 с игры в матче с «Мемфисом»

Никола Йокич оформил трипл-дабл при 11 из 11 с игры в матче с «Мемфисом»

Центровой «Денвера» в матче с «Мемфисом» (142:105) набрал 26 очков, 14 подборов и 10 передач. Йокич реализовал все 11 бросков с игры.

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