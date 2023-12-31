Засекречено: трагедии в Магнитогорске исполнилось 5 лет

Сегодня исполнилось 5 лет магнитогорской трагедии. История Как уже сообщал «Новый День», в 6 часов утра по местному времени 31 декабря 2018 года в доме №164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, а потом обрушился подъезд №7.
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