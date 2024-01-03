С первого раза не поняли – пришлось вмешаться лично Лаврову: Последнее предупреждение для США

Склабизм свой , Рожков, здесь надо бы применять, как говорят, всегда по делу... Нет, ну, если уже привык пиндосам задницы лизать, тогда это уже другое дело...)))

Александр Рожков

Я, отличие от кое кого из некоторых, ни когда ни кому не лизал. Я не тащил Россию на Запад, в отличие от тех, кто теперь вынужден изображать борцов с ним, и в отличие от тех, кто им всегда лизал и лижет, как ты....