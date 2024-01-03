Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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С первого раза не поняли – пришлось вмешаться лично Лаврову: Последнее предупреждение для США

С первого раза не поняли – пришлось вмешаться лично Лаврову: Последнее предупреждение для США

С первого раза не поняли – пришлось вмешаться лично Лаврову: Последнее предупреждение для США Ничуть не более «добрым» и «ласковым» оказался Лавров: от его слов в адрес США там больше мурашек по коже, чем от действий Шойгу, надо полагать.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Склабизм свой , Рожков, здесь надо бы применять, как говорят, всегда по делу... Нет, ну, если уже привык пиндосам задницы лизать, тогда это уже другое дело...)))
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2 час.
Александр Рожков
Я, отличие от кое кого из некоторых, ни когда ни кому не лизал. Я не тащил Россию на Запад, в отличие от тех, кто теперь вынужден изображать борцов  с ним, и в отличие от тех, кто им всегда лизал и лижет, как ты....
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1 час.
Влад Владимиров
Отмазки эти у тебя, Шурик, здесь, ну, прямо скажем, так , увы, гнилые. Угомони ты свой апломб и спесь...От них мысли у тебя становятся тупыми...)))
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1 час.

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