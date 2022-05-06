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До и после: 20 примеров людей, сумевших побороть анорексию

До и после: 20 примеров людей, сумевших побороть анорексию

Анорексия — синдром психического расстройства пищевого поведения. У человека полностью отсутствует аппетит, что приводит к смерти, если вовремя не вмешаться.

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