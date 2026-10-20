Владимир Зеленский (в центре) и посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер (справа) и Стив Уиткофф (слева) во время переговоров в Киеве, 6 сентября 2026 года © Efrem Lukatsky/APПереговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями в Осло прошли «очень продуктивно и конструктивно».