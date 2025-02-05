В Астрахани направили в суд дело о начальнике службы Водоканала, обвиненного в смерти своего работника

Ему инкриминируют нарушение требований охраны труда. Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении начальника службы по эксплуатации канализационного хозяйства МУП «Астроводоканал», обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.