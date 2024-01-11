Нам нужен имидж сумасшедших – украинский медик

Оливия Никтова

Полностью зависи мы от запада жизнь течет по методичкам пиндосов! Вот и есть -вашти колени..Надо же Украина--вторая швейцария???? укропя это трижды сомали и гондурас живущие на подачки Скоро и Харьков будет возвращен на свою родину!