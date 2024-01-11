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Нам нужен имидж сумасшедших – украинский медик

Нам нужен имидж сумасшедших – украинский медик

Политнавигатор Украина должна стать для всего мира своеобразной Швейцарией, на которую все боятся напасть, потому что потом себе дороже.

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Комментарии
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igor laptev
очередной кокаинист посмотрел в зеркало и прошибло в демагогию
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15 час.
Оливия Никтова
Полностью зависи мы от запада  жизнь течет по методичкам пиндосов! Вот и есть -вашти колени..Надо же  Украина--вторая швейцария???? укропя  это трижды сомали и гондурас  живущие на подачки  Скоро  и Харьков будет возвращен  на свою родину!
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
всё гораздо банальнее - имидж &quot;политический проституток&quot; (В.Ленин), торгующих страной и народом в частных интересах. более там нет ничего от слова совсем.
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2 час.

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