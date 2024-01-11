Политнавигатор Украина должна стать для всего мира своеобразной Швейцарией, на которую все боятся напасть, потому что потом себе дороже.
Нам нужен имидж сумасшедших – украинский медик
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igor laptev
очередной кокаинист посмотрел в зеркало и прошибло в демагогию
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15 час.
Оливия Никтова
Полностью зависи мы от запада жизнь течет по методичкам пиндосов! Вот и есть -вашти колени..Надо же Украина--вторая швейцария???? укропя это трижды сомали и гондурас живущие на подачки Скоро и Харьков будет возвращен на свою родину!
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14 час.
СК
Сергей Ковалев
всё гораздо банальнее - имидж "политический проституток" (В.Ленин), торгующих страной и народом в частных интересах. более там нет ничего от слова совсем.
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2 час.
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