Ученые выясняют влияние «городской среды» на жизнь сивучей

Ученые камчатского госуниверситета проводят наблюдения в городе Невельск, что на Сахалине, где прямо с городской черте обитает порядка двух тысяч сивучей, следует из информации на официальном портале КамГУ имени Витуса Беринга.
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