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Вечерний Новосибирск

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Тесты для коров и свиней и «умные» кровати и изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства региона

Тесты для коров и свиней и «умные» кровати и изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства региона

Как прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев, проведение конкурса на трансфер технологий позволяет, в частности, решать в регионе очень важные задачи импортозамещения медицинского приборостроения, внедрения инновационных здоровьесберегающих технологий, создавать новые продукты в области фармакологии и биотехнологий, что позволит в целом повысить качество жизни и здоровья граждан.

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