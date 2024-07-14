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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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От Испании ждут победы в финале Евро, а вас ждет 1000 рублей!

Победитель Евро-2024 определится в матче Испания – Англия. «Красная фурия» записала в свой актив шесть побед в шести матчах турнира и в целом выглядела замечательно.

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