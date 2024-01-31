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Следком России заинтересовался действиями директора детдома в Кузбассе

Следком России заинтересовался действиями директора детдома в Кузбассе

Следственный комитет заинтересовался действиями директора детдома и органов опеки.После поступившего в Следком сообщения о том, что директор детского дома превышает свои полномочия, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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