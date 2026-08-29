В Калужской области 29 августа ожидаются магнитные бури

Накануне к Земле подошло облако солнечной плазмы, вызвавшее умеренные геомагнитные возмущения. Сегодня вероятность кратковременной магнитной бури выше, чем ее отсутствия, но активность не превысит уровня G1.
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