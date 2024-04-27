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Маккиннон после 6:2 с «Виннипегом»: «Борьба и преодоление – лучшая часть игры. Вот почему победы так приятны. В плей-офф сложно выиграть 16 раз»

«Колорадо» обыграл «Джетс» в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 2-1). После двух периодов «Эвеланш» уступали со счетом 1:2, а в третьей 20-минутке забросили 5 безответных шайб.

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