На пригородных маршрутах сократились интервалы движения – Собянин

В рамках проекта «Москва — область» открыто уже более 50 маршрутов, которые соединили столицу с восемью городскими округами ближайшего Подмосковья.
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