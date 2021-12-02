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«Мы сожалеем»: Офицер ВВС США признал падение подвесного бака истребителя F-16 на жилой район в Японии

«Мы сожалеем»: Офицер ВВС США признал падение подвесного бака истребителя F-16 на жилой район в Японии

Японские власти обратились к американскому военному командованию с просьбой приостановить все полёты истребителей F-16 над Японией после инцидента, произошедшего на неделе.

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