«Мы сожалеем»: Офицер ВВС США признал падение подвесного бака истребителя F-16 на жилой район в Японии

Японские власти обратились к американскому военному командованию с просьбой приостановить все полёты истребителей F-16 над Японией после инцидента, произошедшего на неделе.
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