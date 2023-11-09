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В России упало производство водки

Производство водки в России с начала года упало почти на 6%. По данным Росалкогольтабакконтроля производство водки в России в январе-октябре снизилось на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коньяка — на 4,9%, сообщает Российская газета.

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