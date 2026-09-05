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Жамнов после 0:1 с «Торпедо»: «Не хватает «Спартаку» «мусорного» гола — такого, который мы пропустили»

Жамнов после 0:1 с «Торпедо»: «Не хватает «Спартаку» «мусорного» гола — такого, который мы пропустили»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги стартового матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (0:1).

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