Граждане Молдовы, попавшие под международные санкции, могут лишиться гражданства

Согласно законопроекту, в случае с гражданами Республики Молдова, объявленными субъектами международных ограничений, СИБ будет анализировать возможность и, в случае необходимости, передавать вопрос в Агентство государственных услуг для инициирования процедуры лишения молдавского гражданства, сообщает Noi.
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