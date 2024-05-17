Граждане Молдовы, попавшие под международные санкции, могут лишиться гражданства

Согласно законопроекту, в случае с гражданами Республики Молдова, объявленными субъектами международных ограничений, СИБ будет анализировать возможность и, в случае необходимости, передавать вопрос в Агентство государственных услуг для инициирования процедуры лишения молдавского гражданства, сообщает Noi.