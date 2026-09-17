Конаковцы озеленяют недавно благоустроенную набережную

В Конаково озеленяют пешеходную зону по берегу реки Донховка. Здесь прошли масштабные работы по благоустройству: вымостили несколько сотен метров дорожки, обустроили освещение, установили лавочки, урны, цветники и даже сделали яркий визуальный акцент: топиарий в виде бабочки на яблоке.
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