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Конаковцы озеленяют недавно благоустроенную набережную

Конаковцы озеленяют недавно благоустроенную набережную

В Конаково озеленяют пешеходную зону по берегу реки Донховка. Здесь прошли масштабные работы по благоустройству: вымостили несколько сотен метров дорожки, обустроили освещение, установили лавочки, урны, цветники и даже сделали яркий визуальный акцент: топиарий в виде бабочки на яблоке.

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