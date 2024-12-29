Пилот увидел несколько странностей в действиях экипажа южнокорейского «Боинга»

Авиационная катастрофа с самолетом «Боинг-737» авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан (Южная Корея) могла завершится не с такими трагическими последствиями, если бы при аварийной посадке были соблюдены хорошо известные летный правила.
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