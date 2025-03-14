Наставник БК «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал выход в финал Кубка

В финале сыграют «Пари НН» и «Уралмаш» После победного матча в полуфинале домашнего «Финала четырёх» Кубка России над «Химками» (78:69) главный тренер БК «Пари НН» на пресс-конференции сказал следующее: - Хотел поблагодарить «Химки», они показали сегодня хороший качественный баскетбол, в принципе это то, что мы ожидали.