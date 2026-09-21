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Татар-информ

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Более 30 тыс. посетили зооботсад Казани в дни выборов – втрое больше обычного

Более 30 тыс. посетили зооботсад Казани в дни выборов – втрое больше обычного

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада Более 30 тыс. человек посетили Казанский зооботсад с 18 по 20 сентября, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе зооботсада.

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