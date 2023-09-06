Спички - не игрушка

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Судейская ловкость(продажность)

Судейская ловкость(продажность)

grosgros https://volga.news/article/676. В Самарской области членам ОПГ которые легализовали более 7000 мигрантов удалось избежать наказания благодаря намеренному затягиванию рассмотрения уголовного дела.

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Комментарии
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александр петров
Вся беда в том, что наши суды, это государство в государстве и их не возможно привлечь либо снять. Россия блин.
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17 час.
тф
татьяна фролова
поскудство в сфере судейских зашкаливает...уже чутьли не каждого первого всудейской робепора гнать паганой метлой,анароду писать ввп телеги оботзыве его подписи науказ о назначении эНтих судейских
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14 час.
Татьяна Кибишева
Давно пора, но, похоже, уже крепко припоздали!!!!!
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8 час.

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