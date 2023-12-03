Genesis презентовал суперкар X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept

В 2021 году южнокорейская компания Genesis выбрала американскую выставку Monterey Car Week местом премьеры гоночных концептов для популярной серии игр Gran Turismo — главным экспонатом экспериментальной инсталляции The Performance of Design тогда стал седан G70 GR4 Gran Turismo, разработанный при участии геймеров вместе с моделью X-GR3 и флагманским суперкаром Vision Gran Turismo Concept.
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