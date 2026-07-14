Гендиректор «Укроборонпрома» заявил об отставке после взрыва склада в Вишнёвом Генеральный директор государственной компании АО «Украинская оборонна.
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Гендиректор «Укроборонпрома» заявил об отставке после взрыва склада в Вишнёвом Генеральный директор государственной компании АО «Украинская оборонна.
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