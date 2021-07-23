Спорт Уик-Энд

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Должно ли беспокоить болельщиков «Зенита» отсутствие новичков? Тревожиться можно лишь по поводу того, уйдут ли Азмун, Дриусси или Барриос

Должно ли беспокоить болельщиков «Зенита» отсутствие новичков? Тревожиться можно лишь по поводу того, уйдут ли Азмун, Дриусси или Барриос

Должно ли болельщиков «Зенита» беспокоить отсутствие пополнения высокого класса? По этому вопросу в интервью «Спорт уик-энду» высказался чемпион СССР в составе «Зенита», главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев.

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