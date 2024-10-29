Героизм на линии фронта: Куданов и его товарищ удерживали здание 14 дней под огнем

Победа в бою складывается из успешных действий отдельных бойцов, экипажей танков, расчетов орудий… Благодаря мужеству, отваге и самоотверженности младшего сержанта Владислава Куданова и его товарища нашим подразделениям удалось освободить важный населенный пункт от украинских боевиков .
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