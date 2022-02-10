CAR

247 подписчиков

Почему в 2000 годах АВтоВАЗ так и не выпустил перспективный городской седан ВАЗ 2116

Почему в 2000 годах АВтоВАЗ так и не выпустил перспективный городской седан ВАЗ 2116

В 2000-х годах на Волжском автозаводе приступили к выпуску нового городского седана ВАЗ 2116. Модель планировалось запустить в серийное производство, но этого так и произошло, несмотря на то, что автомобиль получился достаточно перспективным.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх