Почему в 2000 годах АВтоВАЗ так и не выпустил перспективный городской седан ВАЗ 2116

В 2000-х годах на Волжском автозаводе приступили к выпуску нового городского седана ВАЗ 2116. Модель планировалось запустить в серийное производство, но этого так и произошло, несмотря на то, что автомобиль получился достаточно перспективным.
В 2000-х годах на Волжском автозаводе приступили к выпуску нового городского седана ВАЗ 2116. Модель планировалось запустить в серийное производство, но этого так и произошло, несмотря на то, что автомобиль получился достаточно перспективным.
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