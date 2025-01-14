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Закон, порядок, государство

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Томской полицией в Кемеровской области задержаны подозреваемые в разбойном нападении

В начале декабря 2024 года в дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска обратился житель областного центра по факту того, что неизвестные в его квартире причинили телесные повреждения и похитили имущество, стоимостью более 250 тысяч рублей.

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