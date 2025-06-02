Диетолог Белоусова: черешня – самая полезная для женского здоровья ягода

Черешня считается одной из самых полезных ягод для укрепления женского здоровья. За счет высокого содержания фитоэстрогенов она профилактирует многие заболевания и нормализует уровень женских гормонов, рассказала НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.