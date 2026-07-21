Страна и люди

Алексей Белов. «Демократия» без выбора. Как новый британский премьер получил ключи от Даунинг-стрит Энди Бернэм продолжит подстрекательский курс своих предшественников на украинском направлении Великобритания вновь сменила главу правительства без прямого участия избирателей.