Суточный рекорд высоты сугробов вновь обновился в Москве

В Москве снова обновился суточный рекорд снежного покрова. Так, его высота составляет 38 сантиметров, сообщил в воскресенье, 17 декабря, в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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