Рада в коллапсе: «Слуги народа» бегут за границу, порошенковцы парализуют работу 

Верховная рада впала в такое состояние, когда с одной стороны монобольшинство теряет единство мнений, с другой – «оппозиция», готовая шантажировать парламент, притормаживая рассмотрение главных законопроектов.
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