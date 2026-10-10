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Снукерист.ру

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Памяти Пола Хантера: 20 лет спустя

Памяти Пола Хантера: 20 лет спустя

Прошло двадцать лет с тех пор, как жизнь 27-летнего Пола Хантера трагически оборвалась, но его наследие в мире снукера продолжает жить, сообщает WST Пол Хантер (фото: WST)Двадцать лет прошло с тех пор, как оборвалась жизнь 27-летнего Пола Хантера в столь юном возрасте.

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