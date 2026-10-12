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Наталья Данилова: Варя из «Места встречи», голос Даши из «Брата-2» и одинокая старость под Петербургом

Наталья Данилова: Варя из «Места встречи», голос Даши из «Брата-2» и одинокая старость под Петербургом

Варю Синичкину в «Месте встречи изменить нельзя» Наталья Данилова сыграла так, что её начали узнавать на улицах и звать в новые картины.

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