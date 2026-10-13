Экономист Бархота: на финансовую подушку стоит откладывать не менее 5% дохода

Эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал, что для формирования финансовой подушки стоит регулярно откладывать часть ежемесячного дохода.
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