Космический корабль Союз МС-25 успешно вышел на орбиту и полетел к МКС

Вчера состоялся успешный старт ракеты-носителя Союз-2.1а с космическим кораблем Союз МС-25. Экипаж корабля включает капитана миссии Олега Новицкого, бортпроводницу из республики Беларусь Марину Василевскую и Трейси Дайсон -американскую астронавт с опытом двух космических полетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии