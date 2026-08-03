В сети появилась информация о сборе средств для пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком

В сети появилась информация о сборе средств для пострадавших при атаке БПЛА под ГеленджикомВ социальных сетях стала распространяться информация о том, что больницам в Геленджике и Архипо-Осиповке требуются медицинские средства, вода и одноразовая посуда.
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