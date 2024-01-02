10 из 10: Залужный сообщил о сбитии всех российских «Кинжалов»

Они их рогатками сбивают, или мухобойками? Ах, да! Банками же, с помидорами. Как они лихо управляются! Не понятно только, почему что-то взрывается? Наверное, специально,чтобы создать видимость попадания.

Александр Пятнистый

только банки с огурцами, а не с помидорами- радиус поражения такого "снаряда" больше)))))и да, из рогатки любую ракету собьешь, нужно правильно выбрать боеприпас)))) А вот дроны мухобойуой- очень эффективно, они ж роем летят, не быстро и ине высоко))))Там одни махом-семерых побивахом))))