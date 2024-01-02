Утром 2 января 2024 года ВС РФ повторили массированную атаку средствами воздушного нападения разных типов, аналогично наблюдавшейся 29 декабря 2023 года, причем украинская ПВО сбила все российские гиперзвуковые ракеты и БПЛА-камикадзе.
10 из 10: Залужный сообщил о сбитии всех российских «Кинжалов»
Комментарии
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Дина Скребец
Они их рогатками сбивают, или мухобойками? Ах, да! Банками же, с помидорами. Как они лихо управляются! Не понятно только, почему что-то взрывается? Наверное, специально,чтобы создать видимость попадания.
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Александр Пятнистый
только банки с огурцами, а не с помидорами- радиус поражения такого "снаряда" больше)))))и да, из рогатки любую ракету собьешь, нужно правильно выбрать боеприпас)))) А вот дроны мухобойуой- очень эффективно, они ж роем летят, не быстро и ине высоко))))Там одни махом-семерых побивахом))))
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