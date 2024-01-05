Землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Невельске на Сахалине

В 10 километрах от города Невельск произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно было ощутимым для жителей Невельского района, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».
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