Обвал рубля. Курсы доллара и евро на 20 сентября

Российская валюта подешевела более чем на рубль к американской и европейской валютам. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 20 сентября 2024 года, составляет 92,6962 рубля (91,6712 рубля накануне), официальный курс евро — 103,2490 рубля (102,0390 рубля).