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Царьград

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Сериалы не нужны: Бывшая жена педофила-конгрессмена и помощница Хиллари Клинтон выходит замуж за сына Сороса, которого считают геем*

Сериалы не нужны: Бывшая жена педофила-конгрессмена и помощница Хиллари Клинтон выходит замуж за сына Сороса, которого считают геем*

Миллиардер Алекс Сорос, сын известного инвестора Джорджа Сороса, попросил руки Хумы Абедин около шести недель назад, но официально подтвердила это пара только сейчас.

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