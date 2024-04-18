«Реал» по пенальти выбил «Сити», «Бавария» прошла «Арсенал», «Зенит» против ЦСКА в финале Пути РПЛ, 100 передач Кучерова, «Локо» решил расстаться с Дзюбой и другие новости

Максим Комаров

Да уж, банжи своих не бросают. Пробили бы - или контрамарку, или в печень кому-нибудь. А у свиней все, как обычно. И Батьку не поддержали, и Легенду свою на эмиратской киче кинули. А понтов то было! Мол, Квинси - наш брат, мы всегда будем его поддерживать, то се, сопли пузырями. Трепло кукурузное