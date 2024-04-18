«Реал» по пенальти выбил «Сити», «Бавария» прошла «Арсенал», «Зенит» против ЦСКА в финале Пути РПЛ, 100 передач Кучерова, «Локо» решил расстаться с Дзюбой и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Реал» выбил «Ман Сити» по пенальти после 1:1 в игровое время. Андрей Лунин отразил удары Бернарду Силвы и Матео Ковачича в серии, Лука Модрич тоже не забил.
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