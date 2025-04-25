«Отражается на репутации матери»: продюсер Пригожин высказался о скандалах сына Кадышевой

Продюсер Иосиф Пригожин считает неприемлемым, когда звездные дети выезжают на именах родителей. Скандальное поведение сына Надежды Кадышевой Григория вызывает большие вопросы, которые сильно отражаются на народнице, заявил продюсер в разговоре с URA.