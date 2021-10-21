Язык жестов: как ваша собака говорит, что любит вас

Канадский профессор Стенли Корен — эксперт в области зоопсихологии, утверждает, что собаки могут выучить до 160 слов! То есть, фактически, они могли бы стать нашими собеседниками! Но сказать что-то в ответ на наши слова, к сожалению, они не могут.