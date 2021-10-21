Уши, лапы, хвост

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  • Snadis
    Супер!! Всё точно так!!Язык жестов: как ...

Язык жестов: как ваша собака говорит, что любит вас

Язык жестов: как ваша собака говорит, что любит вас

Канадский профессор Стенли Корен — эксперт в области зоопсихологии, утверждает, что собаки могут выучить до 160 слов! То есть, фактически, они могли бы стать нашими собеседниками! Но сказать что-то в ответ на наши слова, к сожалению, они не могут.

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Snadis
Супер!! Всё точно так!!
Vladimir Lioubimcev
"Кушака-бабака! Бабака-кушака!"... Эту песенку нужно петь растяжно...

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